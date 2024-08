Elisabetta Canalis alle prese con la sua dog sitter a "Zelig 1" del 2013

Forse non tutti sanno che Elisabetta Canalis ha condotto una delle edizioni di "Zelig". Più precisamente "Zelig 1": era il 2013 e il programma si presentava come un'edizione ibrida tra lo storico "Zelig" e lo spin-off "Zelig Off". La trasmissione era condotta proprio dall'ex velina, affiancata da Katia Follesa e Davide Paniate. Come per la versione "Off", anche questa edizione fu girata nello storico locale dello "Zelig" di viale Monza a Milano tuttavia, a differenza di "Zelig Off", andò in onda in prima serata proponendo un'alternanza tra alcuni comici esordienti ed altri già apparsi in edizioni precedenti come, per esempio, Federico Basso, Antonio D'Ausilio e Massimo Bagnato.