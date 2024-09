Auguri a Elisabetta Canalis, il suo calendario a "Zelig 1" del 2013

Dopo aver mostrato sul ledwall del programma una delle foto sexy di Elisabetta Canalis, Katia Follesa è intervenuta: "Non trovo carino mostrare solo il suo calendario, quando anche io ne ho fatto uno". "Agli esordi?", è la domanda di Canalis.



"Sì, alla scuola di soubrette la prima cosa che ti fanno fare è il calendario - ha proseguito -. Non capisco queste risate del pubblico". Sullo schermo, dunque, è apparsa la stessa foto di Elisabetta Canalis con un fotomontaggio molto artigianale in cui si vede il volto di Katia Follesa: "Ecco, trovo tra l'altro che la mia espressione sia molto più profonda di quella di Elisabetta", ha concluso la conduttrice.