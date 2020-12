Ecco come le annunciatrici Mediaset presentavano il Capodanno del 1986

Fiorella Pierobon, Gabriella Golia e Alessandra Buzzi insieme per una sera per annunciare i programmi dei canali Mediaset, quando era ancora Fininvest. Era il 31 dicembre del 1985 ed era stato organizzato un evento televisivo a reti unificate per salutare l'anno nuovo.

Su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 sarebbe andato in onda un unico programma durante la notte di Capodanno e le annunciatrici di allora presentavano così la serata. Per l'occasione le presentatrici si sono ritrovate al "Grand Hotel" di Canale 5, pronte a dare il via al grande show di fine anno.