Cristiano Malgioglio canta per la prima volta "Caro direttore" a "Popcorn" 1981

Tra le tante canzoni di Cristiano Malgioglio, non tutti forse ricordano "Caro direttore". Era il 1981 e il cantautore siciliano nato in provincia di Catania il 23 aprile 1945 saliva per presentare il brano sul palco di "Popcorn": "Speriamo che questa trasmissione mi porti fortuna", disse. E così è stato: perché nel corso degli anni Malgioglio, che già era un affermato autore di testi per i più famosi interpreti italiani (Mina, Adriano Celentano, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Orietta Berti), ha avuto una brillante carriera che prosegue con successo ancora oggi.