Claudio Cecchetto: "Ecco come Mike Bongiorno mi portò in tv"

"Mi si sono avvicinati dei funzionari e mi dissero che stava nascendo questa nuova rete televisiva e

Mike Bongiorno

Claudio Cecchetto

Telemilano

ci ha detto di venirti a vedere perché ti ha sentito in radio". Inizia così l'aneddoto dilegato ai suoi esordi televisivi, quando grazie allo storico conduttore iniziò l'esperienza a

Nato a Ceggia, in Veneto, il

19 aprile 1952

conduttore

uno de più grandi scopritori di talenti

, si fece conoscere al grande pubblico come disc jockey, ma presto si affermò anche comee soprattutto comedel panorama italiano, portando al successo personaggi come Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Amadeus, Nicola Savino, gli 883, Paola e Chiara, Sabrina Salerno, Fabio Volo, Leonardo Pieraccioni e Sandy Marton.

"Un giorno lo stesso Mike venne a trovarmi in radio - prosegue Cecchetto nell'intervista rilasciata a

"La grande avventura"

curiosità

, nel 1995 - Ero già frastornato da questa visione e non capivo molto, però come situazione mi piaceva". E in merito a quell'incontro rivela unapiuttosto particolare.