Claudio Bisio è il mago Claus a "Zelig Circus" 2013

Nel corso della sua lunghissima esperienza alla guida di "Zelig", Claudio Bisio non si è mai tirato indietro di fronte agli sketch che lo vedevano collaborare con i comici del programma, alle coreografie in cui si è misurato come ballerino e cantante, fino alle gag improvvisate con il pubblico in sala. Anche nel 2013, durante l'edizione di "Zelig Circus" presentata da Mago Forest e Teresa Mannino, lo storico presentatore non perse occasione per vestire i panni di un nuovo personaggio tutto da ridere, il mago Claus.