Claudia Pandolfi è una star del cinema polacco a "Zelig" 2008

La gag di Manera e Penoni sul cinema polacco si è ispirata in realtà ai film del regista finlandese Aki Kaurismäki ma nel programma di Canale 5, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, il comico bresciano ha portato in scena diversi personaggi comici caratterizzati da nevrosi come il mimo Mimmo, il depresso monocorde che invia "Un saluto festoso a tutti" oppure il paziente in analisi che ripete ossessivamente "Adriana ... Adriana". Rivediamo Claudia Pandolfi in versione attrice polacca insieme alla coppia Leonardo Manera-Claudia Penoni a "Zelig" 2008.