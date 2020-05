Ecco perché "The O.C." è la serie cult degli anni 2000

A partire da giovedì 23 aprile, a grande richiesta, la serie "The O.C." è tornata sulle reti Mediaset per rivivere le vicende di Ryan Atwood e della famiglia Cohen. La fiction che dal 2003 ha incollato al teleschermo milioni di telespettatori va in onda tutti i giorni alle 19 su Italia 1, proponendo due episodi per sera.

La serie statunitense è nata da un'idea di Josh Schwartz, che l'ha venduta alla Fox quando aveva solamente 26 anni. Sono tante le ragioni che si celano dietro l'immenso successo ottenuto dalla serie: come non citare la sigla "California", firmata dai Phantom Planet; per non parlare della moda all'avanguardia, fino alla scoperta dell'indie-rock. Eccole tutte nella clip.