Il cinema polacco a "Zelig Event" 2016

Nel numero presentato sul palco di "Zelig Event", Leonardo Manera e Claudia Penoni discutevano sui problemi di coppia dei loro personaggi. "Sopporterei tutto se solo mi dicessi qualcosa di carino", era l'invito di Kripstak, che in risposta riceveva un complimento legato al suo modo di stirare.



La discussione lasciava dunque il posto a un romantico momento d'amore, fino alla conclusione in cui i due comici svestivano i personaggi del cinema polacco e si concedevano al pubblico di Zelig per un divertente, quanto sentito, ringraziamento.