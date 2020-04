Che fine hanno fatto i protagonisti de "I Cesaroni"?

Giulio, Lucia, Cesare, Ezio, Marco, Eva, Rudi, Alice: i personaggi della fiction "I Cesaroni" sono stati amatissimi dal pubblico che ne ha seguito la storia per le sei stagioni della serie televisiva andata in onda su Canale 5. Ma cosa fanno e come sono diventati oggi gli attori?



I più grandi hanno continuato la loro carriera di successo. Claudio Amendola ha interpretato un potente boss nel film Suburra di Stefano Sollima, Elena Sofia Ricci ha lavorato, tra gli altri, con Ferzan Ozpetek e Paolo Sorrentino, Max Tortora ha ottenuto il ruolo del padre di Stefano Cucchi nel film "Sulla mia pelle". Ma cosa fanno oggi Eva e Marco? Nel video in alto tutte le risposte sui protagonisti della Garbatella.