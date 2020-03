Buon compleanno Stefano Accorsi: rivediamolo al "Maurizio Costanzo Show"

Stefano Accorsi compie 49 anni. Nato a Bologna il 2 marzo 1971, Stefano è considerato uno degli attori più talentuosi del nostro Paese. Il successo è arrivato nel 2001 quando recita come protagonista nel film di Gabriele Muccino, "L'ultimo bacio", al fianco di Giovanna Mezzogiorno e Stefania Sandrelli.

Nel 2001 lo vediamo ne "Le fate ignoranti" di Ferzan Özpetek e nel 2005 in "Romanzo Criminale". Non solo nelle pellicole nostrane, Accorsi recita anche in diversi film stranieri. Nel 2015 torna sugli schermi della tv italiana con 1992, una serie televisiva nata proprio da una sua idea, nella quale interpreta i panni di un pubblicitario nell'era di Tangentopoli. La prima stagione è stata seguita da altre due: 1993, e 1994.

Non tutti sanno, però, che l'attore bolognese prima di raggiungere il successo è stato l'interprete di uno spot pubblicitario. In occasione del suo compleanno rivediamolo ospite al "Maurizio Costanzo Show" nel 1995, mentre spiega come è diventato l'idolo delle ragazze proprio a seguito di quella pubblicità.