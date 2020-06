Buon compleanno Stefania Sandrelli: rivediamola ai "Telegatti" nel 1997

Buon compleanno Stefania Sandrelli : la popolare attrice, nata a Viareggio il 5 giugno 1946, compie 74 anni , oltre la metà dei quali passati sul piccolo e grande schermo. Da "Divorzio all'italiana" (1961) a "La chiave" (Correva l'anno 1983), passato per "Il maresciallo Rocca" fino a "Il bello delle donne", Sono tantissime le Pellicole che l'hanno vista protagonista.

Della sua vita privata ricorda la sua storia d'amore con Gino Paoli (da cui nacque Amanda), le nozze con il playboy Nicky Pende . Dal loro amore è nato Vito. Due figli che hanno cresciuto da sola fino a quando Giovanni Soldati ha creato una famiglia solida e duratura. Per celebrare il suo compleanno rivediamola in questo video del 1997, quando vinse il " Telegatto " con Marco Columbro per "Caro Maestro 2".