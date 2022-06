Buon compleanno Sabrina Ferilli, rivediamola a "Mai dire Gol" 1996

Un David di Donatello speciale, sei Nastri d'argento, sei Ciak d'oro: difficile riassumere in poche righe la straordinaria carriera di

Sabrina Ferilli

cinema

, nata a Roma il 28 giugno 1964 e affermatasi nel mondo delall'inizio degli anni Novanta.

Dopo essersi fatta notare in ruoli secondari, arriva al successo soprattutto nel 1993 con

"Diario di un vizio"

"La bella vita"

, di Marco Ferreri, e l'anno seguente con, pellicola firmata da Paolo Virzì. Da quel momento la Ferilli conquista un successo dopo l'altro, fino alla conduzione del Festival di Sanremo nel 1996 e a svariati spettacoli che la vedono impegnata anche a teatro.

Alternando numerose commedie a ruoli più impegnativi, Sabrina Ferilli prende parte anche a

"La Grande Bellezza"

l'Oscar

"Mai Dire Gol"

Elio

, il celebre film di Paolo Sorrentino premiato con, oltre a diverse serie che l'hanno vista protagonista sul piccolo schermo. Nel giorno del suo compleanno, riproponiamo una gag che nel 1996 la vide protagonista acon, in cui la strana coppia si esibiva in una rivisitazione tutta da ridere del brano "Non amarmi" di Aleandro Baldi e Francesca Alotta.