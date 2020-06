Buon compleanno Paolo Maldini: rivediamolo giovanissimo ospite di Mike Bongiorno

Tanti auguri Paolo Maldini: lo storico capitano e attuale dirigente del Milan compie 52 anni. Figlio di Cesare, Paolo è cresciuto nelle giovanili del Milan proprio come il papà. Con il club rossonero è diventato uno dei calciatori più vincenti d'Italia grazie alle cinque Coppe dei Campioni/Champions League e i sette Scudetti conquistati con il Diavolo.

Difensore insuperabile considerato tra i migliori di sempre e recordman di presenze, la carriera di Maldini ha solo due nei: non aver mai vinto il Pallone d'Oro e quello di non esser riuscito ad alzare neppure un trofeo con la maglia della Nazionale. Per festeggiare il suo compleanno rivediamolo insieme al grande Milan degli anni '80 e '90 ospite nel programma Mediaset.