Buon compleanno Paola Cortellesi: eccola quando imitava Giorgia a "Mai Dire Gol" 

Tanti auguri a Paola Cortellesi. L'attrice e comica, nata a Roma il 24 novembre 1973, compie 47 anni anche se proprio non li dimostra. Dopo aver iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo a tredici anni, prestando la voce per la canzone "Cacao Meravigliao" all'interno del programma "Indietro tutta", a diciannove anni inizia a studiare recitazione. Nel 1997 arriva il debutto in TV con il programma Macao, dove Cortellesi interpreta il personaggio comico dell'argentina.

Il successo per Paola arriva, però, nel 2000 con "Mai dire Gol" e successivamente con "Mai dire Grande Fratello" (2001), "Mai dire domenica" (2002) e "Mai dire lunedì" (2005). Accanto alla Gialappa's l'attrice si metterà in luce per le sue grandi doti di parodista, imitando volti noti sia italiani che internazionali.

Nel 2000 il suo esordio al cinema come protagonista femminile di "Chiedimi se sono felice", commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo. E da lì non ha più abbandonato il maxi schermo. L'eclettica attrice ha recitato con Antonio Albanese in due film diretti da Milan, suo marito dal 2011: "Mamma o papà?" (2017) e "Come un gatto in tangenziale" (2017) per arrivare al più recente "Ma cosa ci dice il cervello" (2019), dove è un'agente segreto che si finge una banale impiegata del Ministero. Festeggiamo la bella e simpatica Paola rivedendola a "Mai dire Gol" nel 2000 nell'irresistibile imitazione di Giorgia.