Buon compleanno Ornella Muti: rivediamola ai "Telegatti" nel 1993

Buon compleanno Ornella Muti: la popolare attrice compie 66 anni. Nota e apprezzata in tutta Italia, è considerata tra le attrici più autorevoli del nostro cinema. Ha lavorato con i più grandi attori e registi italiani, tra cui vanno ricordati: Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Giancarlo Giannini, Ugo Tognazzi, Carlo Verdone, Dini Risi, e Sergio Staino.

La sua carriera cinematografica le ha dato grandi soddisfazioni, regalandole moltissimi premi. Tuttavia, negli ultimi anni, Francesca Romano Rivelli, questo il suo vero nome, ha iniziato a girare film anche per la televisione come per esempio la mini serie tv "Il conte di Montecristo".

Di religione buddhista, Ornella è stata sposata due volte: la prima con l'attore Alessio Orano e poi con Federico Fachinetti. Ha tre figli: la più grande Naike Rivelli, nata nel 1974, è attrice e cantante; Carolina e Andrea, avuti dal matrimonio con Fachinetti, anche loro attori. Di recente è stata segnata dal lutto per la scomparsa del compagno della figlia Carolina.

Per festeggiare il suo compleanno, rivediamola consegnare il "Telegatto" a Steve e Andrea di "Beverly Hills" nel 1993.