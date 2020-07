Buon compleanno Massimo Boldi: rivediamo il suo tg demenziale ai "Telegatti" 1984

Tanti auguri di buon compleanno a Massimo Boldi: l'attore e conduttore televisivo spegne 75 candeline. Boldi con gli anni è riuscito a conquistarsi l'affetto del pubblico grazie alla sua simpatia e innata comicità. Noto anche come "Cipollino", da Max Cipollino uno dei suoi personaggi più celebri, ha fatto coppia con Christian De Sica per più di vent'anni creando uno dei sodalizi più riusciti del cinema comico italiano.



In occasione del suo compleanno lo ricordiamo con una esibizione del 1984 quando nel corso della cerimonia dei "Telegatti" condotta da Mike Bongiorno, Boldi diede vita a un finto tg, annunciando soltanto notizie demenziali.