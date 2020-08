Buon compleanno Maccio Capatonda: rivediamo uno dei suoi reality a "Mai dire Grande Fratello"

Buon compleanno Maccio Capatonda: l'attore, regista e sceneggiatore abruzzese compie oggi 42 anni. Nato a Vasto, in provincia di Chieti, Marcello Macchia, questo il suo vero nome, conosce la popolarità grazie alle sue gag e parodie nelle trasmissioni della "Gialappa's Band". I suoi trailer senza senso e le avventure del suo personaggio Mariottide, uno sfortunato cantante neomelodico, gli permettono di ottenere un grande successo.

Tanto che Maccio riesce ad arrivare anche al cinema dove esordisce come regista e attore con "Italiano Medio" nel 2015 e due anni dopo si ripeterà con "Omicidio all'italiana". Per festeggiare il suo compleanno rivediamolo nei panni di uno dei concorrenti del reality-parodia "Il divano scomodo" andato in onda nel corso di "Mai dire Grande Fratello" nel 2004.