Buon compleanno Jon Bon Jovi: rivediamolo sul palco del "Festivalbar"

Jon Bon Jovi, nome d'arte di John Francis Bongiovi Jr, compie 58 anni. Nato il 2 marzo 1962, Jon è un cantautore e musicista statunitense, nonché leader della band i Bon Jovi, gruppo rock del New Jersey.

La passione per la musica in Jon è nata molto presto. A soli sette anni ricevette la sua prima chitarra e a 10 fondò la sua prima band, che ebbe vita breve e fece solo un concerto. Dopo anni di studi e diverse esperienze nel panorama musicale, nonché nel mondo del cinema come attore, Jon nel 1983 fonda la band i "Bon Jovi".

Sono tante le canzoni di successo del gruppo musicale rock, da "Bed of roses" a "It's my life". In occasione del compleanno del suo leader, rivediamo i Bon Jovi sul palco del "Festivalbar '94" esibirsi in una delle loro canzoni più belle "Always".