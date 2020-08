Buon compleanno J-Ax: rivediamolo al "Festivalbar" con gli Articolo 31

Oggi 5 agosto J-Ax compie 48 anni. Pseudonimo di Alessandro Aleotti, J-Ax è un rapper, cantautore e produttore discografico italiano, noto per aver fondato nel 1992 il duo hip hop "Articolo 31" assieme a Dj Jad e al quale deve l'inizio del proprio successo. I due si sono poi sciolti nel settembre 2006 quando hanno deciso di dedicarsi a progetti solisti. Pochi anni dopo, nel maggio del 2009 J-Ax si esibisce con Neffa e l'anno successivo insieme ufficializzano la formazione dei “Due di Picche”: forse per contrasti caratteriali il duo regge solo cinque mesi, sciogliendosi quello stesso ottobre nonostante il successo più che discreto dei loro lavori.



Da spalla destra di Fedez a giudice di "The Voice", il ruolo in cui J-Ax ha trovato la vera felicità è uno solo: quello di padre. Il 19 febbraio del 2016 è nato Nicolas e nel brano “Tutto tua madre” il rapper racconta dolori e gioie per qualcosa che sembrava non arrivare mai, per un compito che sembra non essere mai suo: quello, appunto, del genitore. Quest'anno è stato protagonista dello show musicale con Michelle Hunziker "All Together Now".