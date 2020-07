Buon compleanno Elio, rivediamolo cantare Rocco Tanica e Paola Cortellesi "Cara ti amo"

Buon compleanno Elio, pseudonimo di Stefano Belisari, che oggi spegne 59 candeline. Cantante, compositore, flautista, doppiatore ed attore teatrale italiano, Elio è noto al grande pubblico per aver fondato il gruppo degli Elio e le Storie Tese. Per celebrare il suo compleanno lo rivediamo esibirsi nel 2001 a "Mai Dire Gol" in uno dei brani portanti della loro carriera, "Cara ti amo". La canzone in questione è uno dei primi brani composti dal gruppo.

Ad accompagnare Elio e Rocco Tanica, al secolo Sergio Conforti, nella loro performance c'è una giovanissima Paola Cortellesi, alias la bambola-marionetta "Maria Legna" che nella canzone ricopre il ruolo della donna.

L'attrice romana ha partecipato a due edizioni del programma della "Gialappa's Band" dove, fra le tante cose, ha interpretato diversi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e dei reality show nati proprio in quel periodo.