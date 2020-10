Buon compleanno Catherine Deneuve: nel 1990 consegnò il Telegatto a Corrado

Catherine Fabienne Dorléac è nata a Parigi il 22 ottobre 1943. È la diva francese più nota e prolifica di sempre, con oltre 120 film all’attivo e una lunga lista di premi (tra cui una Coppa Volpi, un David di Donatello e 2 Premi César), che grazie al suo fascino e a un talento fuori dal comune si attesta come una vera e propria leggenda vivente del cinema mondiale.



Deneuve è figlia d’arte, i suoi genitori, Maurice Dorléac e Renée Deneuve, erano entrambi doppiatori. Ha iniziato a muovere i primi passi nel cinema a 13 anni, debuttando nel film "Le collegiali" (1956). A lanciarla verso il cinema sarà Roger Vadim che, nel 1962, la vuole per "Il vizio e la virtù" e diventerà anche il suo compagno nonché padre di suo figlio Christian, nato nel 1963.



Nel 1972, sul set de "La cagna" di Marco Ferreri, conosce Marcello Mastroianni col quale vivrà una lunga storia d’amore da cui nascerà la figlia Chiara. Assieme gireranno anche "Non toccare la donna bianca"(1973), sempre di Ferreri e "Niente di grave, suo marito è incinto"(1973), diretto da Jacques Demy.



La sua carriera è sempre più in ascesa, tanto che grazie alla sua performance in "Indocina" (1992) sfiora persino l'Oscar. Lavora intensamente anche per tutti gli anni 2000, che solo dal punto di vista cinematografica conta ben dodici film: l'ultimo è stato "Quello che so di lei" (2017) diretto da Martin Provost.



Per festeggiare il suo 77esimo compleanno, rivediamola nel 1990 ai "Telegatti" quando consegna il premio a Corrado.