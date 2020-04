Buon compleanno Alessandro Costacurta: rivediamolo a "Mai dire Gol"

Buon compleanno Alessandro Costacurta. L'ex calciatore del Milan soprannominato "Billy" compie 54 anni. Nato in provincia di Varese, il 24 aprile 1966, Costacurta è annoverato tra i migliori difensori della storia del calcio italiano.

La sua carriera calcistica è legata al Milan con cui ha esordito in Coppa Italia nel 1986. Con la nazionale italiana conta 59 presenze e ha preso parte a due campionati del mondo e a un campionato d'Europa. In occasione del suo compleanno, rivediamolo a "Mai dire Gol" in una simpatica gag con Maurizio Crozza che imita Arrigo Sacchi.