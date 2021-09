Buon compleanno a Sophia Loren: eccola ritirare il Telegatto nel 1988

Buon compleanno Sophia Loren. L'attrice italiana, considerata una delle più grandi star della storia del cinema, compie 87 anni. Nata il 20 settembre del 1934 a Roma, Sofia Villani Scicolone, questo il suo vero nome, ha recitato per registi di fama mondiale come Charlie Chaplin e Vittorio De Sica e accanto a miti del calibro di Marcello Mastroianni, Marlon Brando, Cary Grant, Clark Gable e Richard Burton.



Tanti i premi portati a casa dalla Loren durante la sua lunga carriera: tra questi due premi Oscar, nel 1960 come attrice protagonista per la "Ciociara" di De Sica e quello alla carriera nel 1991, 5 Golden Globe, un Leone D’Oro, un Grammy Award, una Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia, dieci David di Donatello, tre Nastri d’Argento e un Nastro di Platino ricevuto per il film con la colonna di Laura Pausini "La vita davanti a sè".

Nel 1999, l'American Film Institute l'ha inserita al ventunesimo posto tra le più grandi attrici della storia del cinema, l'unica ancora vivente. Negli anni Ottanta anche numerose partecipazioni in produzioni televisive di successo come 'Madre Coraggio' e 'Mamma Lucia' con cui vinse un Telegatto nel 1988 ricevuto dalla mani dell’onorevole Giulio Andreotti.