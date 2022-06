Auguri Vladimir Luxuria, ecco la sua prima volta al "Maurizio Costanzo Show"

Tanti auguri a

Vladimir Luxuria

Wladimiro Guadagno,

Parlamento europeo

. L'attrice, scrittrice, drammaturga e attivista per i diritti LGBT compie oggi 57 anni. Nata a Foggia il 24 giugno 1965 comenel 2006 è stata la prima persona transgender a essere eletta al, diventando deputata di Rifondazione Comunista sotto il governo Prodi.

La sua carriera inizia in Puglia, prima come organizzatrice di eventi e poi esibendosi nelle discoteche. Presto però si trasferisce a Roma dove si laurea alla Sapienza in Lingue e letteratura straniere col massimo dei voti. Nonostante ciò prosegue la sua carriera nel mondo dello spettacolo, impegnandosi sempre come attivista.



Recita per il cinema e il teatro, è ospite e conduce numerose trasmissioni in tv e in radio. Nel 2007 pubblica il primo libro al quale ne seguiranno altri cinque. In occasione del suo compleanno rivediamola sul palco del

"Maurizio Costanzo Show"

nel 1998.