Auguri Valerio Staffelli: eccolo a "Scherzi a Parte" 1992

Valerio Staffelli, il celebre personaggio televisivo conosciuto soprattutto come inviato di "Striscia la Notizia", spegne 58 candeline. Nato a Milano il 15 ottobre del 1963 ha iniziato la carriera come conduttore radiofonico, per poi passare alla televisione a metà degli anni '80.

Nell'edizione 1996/97 diviene inviato per "Striscia la notizia". È conosciuto soprattutto per il suo ruolo di portatore del Tapiro d'Oro, il riconoscimento del tg satirico consegnato a persone che a giudizio della redazione del programma abbiano compiuto un'impresa originale o non propriamente degna di lode. Durante la consegna del premio Staffelli ha spesso ricevuto insulti o aggressioni.

È stato anche conduttore di "Striscia la domenica", versione domenicale dell'omonimo programma. Ha partecipato all'episodio La statua di cera della sitcom "Casa Vianello", a tre edizioni di "Scherzi a parte" e, sempre per Mediaset, al programma "I guastafeste".

Nel giorno del suo compleanno, rivediamolo a "Scherzi a parte" 1992 complice del programma nella messinscena di cui fu vittima Gigi Marzullo.