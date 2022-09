Auguri Monica Bellucci, eccola a "Superclassifica Show" nel 1991

Monica Bellucci compie oggi 58 anni e non perde nemmeno un briciolo di fascino

eleganza e bellezza.

Considerata da sempre la diva italiana per eccellenza e l’unica al mondo in grado di cogliere l'eredità di Sophia Loren. Amata da uomini e donne, l'attrice di Città di Castello non ha mai rincorso le mode come la magrezza e la giovinezza a tutti i costi.

Dopo la fine del matrimonio con l'ex marito Vincent Cassel, la Bellucci si è dedicata alle amate figlie Deva e Leonie

e proprio la più grande, Deva, è già considerata la sua erede grazie anche all'innegabile somiglianza con la madre.

A

"Superclassifica Show"

poi devi avere altre cose se no finisce tutto lì

nel 1991 raccontava il suo rapporto con la bellezza: "Certamente, essere belli aiuta, a tutti piace vedere un bel quadro o una bella auto, però,".

L'attrice ha anche parlato della sua carriera: "

bisogna rischiare se no non si arriva mai da nessuna parte

Sono stata molto fortunata, - raccontava la Bellucci - ho approcciato il cinema già in ruoli importanti, questo è stato anche un rischio, perché quando ti affidano parti importanti è facile bruciarsi se non si è altezza, ma".

Rivediamola una giovane Monica Bellucci ospite di Maurizio Seymandi nel 1991.