Auguri Michelle Hunziker: quando usciva dalla torta di Peo Pericoli

Buon compleanno Michelle Hunziker : la conduttrice e showgirl svizzera, diventata negli ultimi anni una dei volti più amati del piccolo schermo italiano, compie 43 anni.

In questo video, ancora giovanissima, Michelle usciva dalla torta di compleanno di Peo Pericoli, interpretato da Teo Teocoli. Bikini rosso e sorriso smagliante, l'attuale compagna di Tomaso Trussardi, a sorpresa, spuntava nel corso di "Mai dire Gol" con Epifanio e Simona Ventura.

Nel corso della sua carriera, Michelle Hunzieker ha fatto praticamente di tutto: da "Striscia la Notizia", al Festival di Sanremo, passando per il palco di "Zelig" che l'ha consacrata fino al recente successo di "All Together Now".