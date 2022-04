Auguri a Simona Ventura, come si raccontava a "Fuego" 1998

Tanti auguri a Simona Ventura

57 anni.

Bentivoglio, vicino a Bologna

, che il primo aprile compieNata a, è uno dei volti più noti della televisione nostrana.

Ha esordito in tv nei primi anni 80, prima come concorrente di alcuni quiz e giochi televisivi e poi come praticante giornalista, in alcune trasmissioni dei primi anni '90. La popolarità è arrivata quando è approdata a

Mediaset

Teo Tecoli

Mai dire gol"

Gialappa's Band

: nel 1994 ha condotto per due stagioni, assieme ae Claudio Lippi, ", programma satirico della

Da allora la sua carriera è stata una continua ascesa: ha condotto decine di programmi sia per Mediaset che per la Rai, arrivando anche alla conduzione del

Festival di Sanremo

nel 2004.

In occasione del suo compleanno rivediamo un'intervista di

"Fuego

maternità

" del 1998, in cui parlava della sua recente