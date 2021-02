Auguri a Piero Pelù: rivediamolo a Festivalbar 1997

Piero Pelù, nato a Firenze il 10 febbraio 1962 è un cantautore italiano, cofondatore del gruppo rock Litfiba. Noto anche per il suo impegno politico, si è avvicinato alla musica rock a 8 anni, con l'acquisto della prima chitarra, una Eko Eldorado. Nel 1976, assiste al suo primo concerto dal vivo e sin da giovane inizia ad appassionarsi alla musica, divenendo il frontman di una band liceale, i Mugnions, dal nome del fiume Mugnone, che da Fiesole scende a Firenze.

Nel 1985 i Litfiba pubblicheranno il loro primo album, Desaparecido, proponendosi prima con una versione italiana dell'hard rock, per poi passare a un pop-rock elettronico con cui hanno raggiunto il grande pubblico. Fino al 1999 Piero Pelù sarà cantante e autore di molti testi per la band, che lascerà proprio in quell'anno per dedicarsi alla carriera da solista. In questo giorno speciale rivediamolo durante l'esibizione al Festivalbar del 1997.