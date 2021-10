Auguri a Neffa, riascoltiamo "Aspettando il Sole" a "Buona Domenica"

Buon compleanno a Neffa, pseudonimo di Giovanni Pellino, nato a Scafati, in provincia di Salerno, il 7 ottobre 1967. Considerato uno dei precursori dell'hip hop in Italia, genere che ha poi abbandonato in favore del soul e della musica leggera.

A otto anni Neffa si trasferì con la famiglia a Bologna, dove iniziò a fare hip hop nell'underground. La sua carriera cominciò negli anni Ottanta come batterista in diversi gruppi hardcore punk tra cui gli Impact e i Negazione. Il nome d'arte del cantante arriva da quello di un giocatore paraguaiano della Cremonese dei primi anni Novanta, Gustavo Neffa.

Il boom negli anni '90. Entrò a far parte dell'Isola Posse All Stars, ensemble bolognese mista a salentini, pioniere del fenomeno delle Posse e del primo hip hop italiano, poi confluita parte nei Sangue Misto che scelsero una linea hip hop. Il 1996 è l'anno di "Aspettando il sole".

Nel 2001 arrivò la svolta artistica di Neffa: l'abbandono dell'hip hop per passare alla musica leggera e al soul. Nello stesso anno uscì "La mia signorina", che ottenne un ottimo successo in radio, divenendo il pezzo più richiesto dell'anno e nell'estate 2003 presentò il singolo "Prima di andare via", che divenne subito uno dei principali successi dell'estate, risultando il più trasmesso dai network radiofonici d'Italia,

Nel giorno del suo compleanno rivediamolo cantare proprio "Aspettando il Sole" nel 1996.