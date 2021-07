Auguri a Gabriel Garko: rivediamolo esordiente a "Buona Domenica"

Buon compleanno a Gabriel Garko, che il 12 luglio compie 49 anni. Attore ed ex modello, Dario Gabriel Oliviero - questo il suo vero nome - è stato per anni il sex symbol per eccellenza della fiction italiana, di cui è stato protagonista indiscusso grazie a grandi successi come "Il bello delle donne" e "L'onore e il rispetto".

Nel giorno del suo compleanno lo festeggiamo riproponendo una delle sue prime apparizioni sul piccolo schermo, nel 1997 a "Buona Domenica". Qui, un esordiente Garko accettava di farsi leggere la mano dal chiromante Dimitri, che vedeva per lui un futuro roseo: "Sei molto ambizioso, dovresti frenarti un po', stare un po' più calmo, ma il tuo lavoro andrà bene".