Gli Audio 2 sul palco di "Stranamore" con "Sì che non sei tu"

Un anno più tardi conquistano il Telegatto come "miglior gruppo rivelazione dell'anno". Nel frattempo non smettono di collaborare con Mina, con cui lavorano nel 1994 e nel 1995. Proprio nel 1995 partecipano anche al "Festivalbar" con la canzone "Alle venti", conquistando la possibilità di partecipare alla finale. Il loro secondo album s'intitola "E=mc²", ed è impreziosito da un cameo vocale di Mina nel coro finale del brano "Dentro a ogni cosa". Nel 1996 viene lanciato sul mercato un nuovo album, "Senza riserve". Il più grande successo come autori arriva però nel 1998 con l'uscita di Mina Celentano, in cui compongono il celebre duetto "Acqua e sale". Riascoltiamoli con uno dei loro brani d'esordio nel programma di Alberto Castagna.