L'attore di telenovelas argentine incanta Vanessa Incontrada a "Zelig" 2008

Tra i vari corteggiatori arrivati sul palco di "Zelig" per conquistare il cuore di Vanessa Incontrada, non si può tralasciare il famoso attore di telenovelas argentine Pablo. "Non mi vergogno di dirti davanti a tutti quanto ti amo", era la dichiarazione dell'artista durante l'intervento sul palco di "Zelig" nel novembre 2008. Quindi, sulla base di una romantica melodia, il comico proseguiva: "Sono venuto in Italia per fare Centovetrine, avevano visto in me qualcosa di particolare". Per poi concludere con il suo tormentone "Ti prego, non amarmi".