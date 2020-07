Arnold Schwarzenegger compie 73 anni: ecco quando venne premiato ai "Telegatti" del 1992

Premiato da Claudia Cardinale per la categoria cinema straniero in tv, Arnold Schwarzenegger ha ritirato, insieme a Sylvester Stallone, il "Telegatto" nel 1992. A condurre quell'edizione c'erano Corrado insieme a Fabrizio Frizzi.



L'attore ed ex governatore della California, è nato a Thal, un comune austriaco, il 30 luglio del 1947 e quest'anno compie 73 anni.

Una vita piena di impegni con una carriera a tutto tondo, quella di Schwarzenegger. Da giovanissimo è stato uno dei maggiori culturisti al mondo, ha costruito la sua fortuna sul suo fisico possente.

Diventato attore, la celebrità per Arnold è arrivata subito dopo aver interpretato "Conan il barbaro" parte alla quale ha fatto seguito il primo film della pentalogia Terminator, famoso in tutto il mondo. Ma non è finita qui perché Schwarzenegger ha poi deciso di entrare nel mondo della politica fino a diventare governatore dal 2003 al 2011.