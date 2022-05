Anggun canta "Snow on the Sahara" a "Un disco per l'estate" 1999

Con la sua voce ha incantato il mondo intero riuscendo ad affermarsi grazie a uno dei brani più famosi degli anni Novanta,

"Snow on the Sahara"

Anggun

"Au nom de la lune"

Italia

. La cantante indonesianaha raggiunto la fama internazionale nel 1997 grazie all'omonimo album, intitolatonella versione francese. Durante la sua ascesa non sono mancate diverse performance anche in, prendendo parte nel 1999 al "Galà del Festivalbar" e a "Un disco per l'estate".

Nata il 29 aprile 1974 a

Giacarta

lezioni di canto

"Snow on the Sahara"

Leggi Anche Anna Oxa canta "Toledo" a Popcorn 1981

Leggi Anche Buon compleanno Roby Facchinetti: rivediamolo ai Telegatti nel 1985

Papa Giovanni Paolo II

, da giovanissima inizia a prendereda suo padre, a sua volta famoso artista e produttore discografico indonesiano. La sua scelta di lasciare il paese natale per tentare il successo in Europa viene premiata con la produzione del primo album,, che venderà oltre un milione di copie solo in Europa e Indonesia.Il successo raggiunto grazie al singolo, regalerà ad Anggun l'opportunità di esibirsi, nel 2000, davanti adurante il consueto Concerto di Natale, dove canta "Have Yourself A Merry Little Christmas".

Negli anni Duemila l'artista è impegnata in diverse

collaborazioni internazionali

, che la vedono accostata a Luciano Pavarotti, Peter Gabriel, Charles Aznavour, Andrea Bocelli.

Attualmente

Anggun

2017

vanta undici album in studio, di cui l'ultimo pubblicato nel