L'esordio di Andrea Di Marco a "Zelig Off" 2008

Il 2008 segnò l'esordio di Andrea Di Marco a "Zelig Off". Accolto sul palco da Teresa Mannino, alla conduzione di quell'edizione insieme al collega Federico Basso, il comico ligure intrattenne il pubblico con un irriverente riassunto volto a omaggiare i più grandi cantautori italiani, ma anche a cambiare in modo significativo il senso dei brani prendendo in considerazione solo alcune frasi. Da "L'anno che verrà" di Lucio Dalla ad "Andavo a cento all'ora" di Gianni Morandi, da "Generale" di De Gregori a "La Gatta" di Gino Paoli, Di Marco propose una rivisitazione di alcune canzoni iconiche.