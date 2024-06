Ambra Angiolini canta "Ritmo vitale" al "Festivalbar" 1997

Nell'edizione 1997 di "Festivalbar" il "ciclone" Ambra Angiolini si preparava a travolgere la piazza di Mantova, una delle città scelte per ospitare la manifestazione canora di Italia 1, condotta quell'anno da Amadeus con Alessia Marcuzzi, Simona Ventura, Natalia Estrada ed Eleonoire Casalegno. Ambra si presentava in gara con "Ritmo vitale", singolo estratto dall'omonimo album, il terzo pubblicato dalla "ragazza" per eccellenza di "Non è la Rai". Grazie alla popolarità ottenuta negli anni al timone del contenitore pomeridiano di Italia 1, la cantante era diventata un'icona del piccolo schermo e in uno scambio di battute Amadeus rimpiange di non fare un programma insieme.