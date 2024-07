Aldo, Giovanni e Giacomo ospiti nella puntata finale di "Zelig" 2008

Dopo una lunghissima gavetta, il popolare trio comico aveva già conquistato il grande pubblico in quegli anni. La loro carriera infatti era all'apice dopo il successo di "Mai dire gol" dove avevano portato alla ribalta moltissimi personaggi come gli svizzeri, Nico e i sardi, gli arbitri e tanti altri. Subito dopo era arrivata la benedizione del cinema con titoli campioni di incassi al botteghino come "Tre uomini e una gamba", "Così è la vita" e "Chiedimi se sono felice". Quest'ultimo, in particolare è riuscito a incassare quasi 30 milioni di euro (28 458 894, per la precisione), tra i maggiori di sempre in Italia.