Aldo, Giovanni e Giacomo nei panni di Johnny Glamour e i suoi allievi a "Mai Dire Gol"

Una videocassetta di fitness con gli esercizi per tenersi in forma. Era la trovata di Aldo, Giovanni e Giacomo che nei panni di Johnny Glamour e i suoi allievi mostravano, con la partecipazione di Simona Ventura, come allenarsi a "Mai Dire Gol". Il tutto con i commenti ironici della Gialappa's in sottofondo.

Tra i vari personaggi ideati dal trio, Johnny Glamour era quello interpretato da Giovanni. Con giacca rosa e codino da karaoke, era considerato il re dei disc-jokey.