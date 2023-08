Aldo Giovanni e Giacomo nella sfida a hockey sul ghiaccio della Tv Svizzera

Chi non ricorda la divertentissima parodia degli svizzeri interpretata dal trio comico composto Aldo, Giovanni e Giacomo? I tre, lanciati da "Mai dire gol", riuscirono a imporsi nel panorama televisivo prima e cinematografico poi grazie alle loro esilaranti gag trasmesse dal programma comico-sportivo della "Gialappa's Band". Il loro debutto in televisione è avvenuto nell'edizione del 1996-1997 di "Mai dire Gol", dove sono stati protagonisti di alcuni episodi trasmessi in collegamento con la fittizia "Tv Svizzera"

Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Porti interpretavano rispettivamente il signor Rezzonico, il poliziotto Huber e lo stilista Fausto Gervasoni. In questa puntata della "Tv Svizzera" i tre si dilettano con una sfida condominiale di hockey sul ghiaccio in cui accade veramente di tutto: rivediamo insieme quest'episodio andato in onda a "Mai dire gol" nel 1997.