Aldo Biscardi ci lasciava quattro anni fa: ecco il suo "Telegatto" nel 1985

Quattro anni fa ci lasciava Aldo Biscardi. Il noto giornalista, autore e conduttore televisivo sportivo italiano, era conosciuto dal grande pubblico per lo più grazie alla conduzione dei programmi televisivi Il processo del lunedì e "Il processo di Biscardi".

Nasce a Larino il 26 novembre del 1930 e muore a Roma l'8 ottobre 2017 al policlinico Gemelli, ma la famiglia non rende note le cause della sua morte. La sua carriera giornalistica parte dalla collaborazione con il quotidiano napoletano "Il Mattino", continua passando per quello romano "Paese Sera" divenenedo caporedattore della direzione delle pagine sportive e segue significativi momenti sportivi internazionali in giro per il mondo.



Passa in Rai dove diviene presto vicedirettore del TG3, solo dopo arriva "Il processo del lunedì", in cui si susseguono dibattiti calcistici, forrmula riproposta a TELE+ con un nome diverso, "Il processo di Biscardi". Per ricordarlo nel giorno della sua scomparsa lo rivediamo ricevere il Telegatto nel 1985.