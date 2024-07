Auguri Alba Parietti, eccola a "Festivalbar" 1985

Buon compleanno Alba Parietti! In occasione del suo 63esimo compleanno, rivediamo l'attrice e conduttrice tv al "Festivalbar" 1985 quando in un abito nero, con tanto di lunghi guanti, si è esibita sulle note della sua canzone italo disco: "Only music survives". Da sempre impegnata in tv e teatro, la Parietti ha svelato di recente sui social il nuovo look anni '90: un nuovo taglio di capelli che ha sorpreso i suoi fan. Un taglio vintage che mostra in una versione un po' rock 'n' roll con un caschetto ondulato e scompigliato.