Alain Delon compie 84 anni: eccolo ai "Telegatti" nel 1991

Alain Delon compie 84 anni. L'attore, regista e produttore cinematografico francese è nato l'8 novembre del 1935 a Sceaux. L'estate scorsa Delon è stato colpito da un ictus, ricoverato in una clinica Svizzera sembrerebbe fuori pericolo di vita.

Prima di diventare una stella del cinema, Alain, ha svolto diversi lavori. A 14 anni inizia a collaborare nella bottega del patrigno e successivamente diventa un paracadutista della marina francese. Solo dopo il trasferimento a Roma si avvicina al mondo del cinema fino a quando diventa uno dei più grandi sex symbol di sempre. Nel 1991 salì sul palco dei "Telegatti" per consegnare il premio alla soap-opera Beautiful. In quell'occasione dichiarò di considerare l'Italia come una casa, per gli amori, la qualità della vita, ma anche per i film. L'attore raggiunse la fama proprio nel nostro Paese grazie alla pellicola "Rocca e i suoi fratelli", "Il Gattopardo" e "La prima notte di quiete".