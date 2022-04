"I Want it That Way" dei Backstreet Boys festeggia 23 anni: riascoltiamola al "Festivalbar" 1999

Hanno fatto cantare a squarciagola migliaia di adolescenti in tutto il mondo. Idoli dei ragazzi tra gli anni Novanta e Duemila, sono stati anche al "

Festivalbar"

Backstreet Boys

"I Want it That Way",

23 anni.

. Sono ie sul palco della manifestazione canora italiana hanno cantato, nel 1999,brano che proprio oggi 12 aprile compie

In occasione dell'anniversario di una delle canzoni di celebri del gruppo pop, rivediamo l'esibizione dei

Alessia Marcuzzi e Fiorello

. In quell'anno, il 1999, il festival era condotto da Alessia Marcuzzi e Fiorello. I presentatori non si sono accontentati del brano cantato dalla band e, per la gioia delle fan, hanno chiesto al gruppo d'intonare a cappella un'altra canzone.

La band, composta da N

ick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Reachardson

, ha cantato "Non puoi lasciarmi così", un testo col titolo e alcuni versi in italiano.