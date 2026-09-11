Quando la vita diventa letteratura: la Sicilia arriva in libreria con “La religione elettrica” di Alessandra Distefano

Fin dalle prime pagine emerge la capacità dell'autrice di raccontare una Sicilia lontana dagli stereotipi più abusati. Non c'è folclore di maniera né compiacimento nostalgico: il territorio diventa invece uno spazio vivo e pulsante, popolato da donne e uomini con le loro fragilità, le loro contraddizioni e la loro straordinaria capacità di adattarsi agli eventi della vita. In questo contesto si inserisce la voce narrante di Gaetano, che osserva il mondo che lo circonda con curiosità e partecipazione, fungendo da testimone privilegiato di una comunità in continuo movimento.



Il vero cuore del romanzo, edito da "La Vita Felice", è però rappresentato dai personaggi. Tra tutti spicca la figura della zia Concettina, donna energica e anticonvenzionale, capace di sfidare le aspettative sociali imposte dal suo tempo. Attraverso di lei, l'autrice affronta con delicatezza temi ancora attuali come l'emancipazione femminile, la libertà individuale e il diritto di scegliere il proprio destino. Concettina non viene mai trasformata in un'eroina ideale: il suo fascino deriva proprio dalla sua autenticità, dalla sua testardaggine e dalla sua capacità di restare fedele a sé stessa anche quando il contesto sociale sembra andare nella direzione opposta.



Uno degli aspetti più riusciti dell'opera è l'equilibrio tra comicità e riflessione. Molti episodi suscitano il sorriso grazie a dialoghi brillanti e a personaggi eccentrici che sembrano usciti dalla migliore tradizione della narrativa popolare italiana. Tuttavia, dietro l'ironia emerge sempre una riflessione più profonda sulla natura umana. Si ride, ma spesso ci si ritrova anche a riflettere sull'ipocrisia sociale, sulle convenzioni che regolano i rapporti tra le persone e sulle piccole debolezze che accomunano tutti gli esseri umani.



Particolarmente significativa è la scelta del titolo, che trova origine nell'immagine di un Cristo illuminato elettricamente e acceso soltanto in determinate circostanze. Questa immagine, allo stesso tempo ironica e simbolica, diventa una potente metafora di una religiosità intermittente e opportunistica, ma anche delle tante incoerenze che caratterizzano il comportamento umano. L'autrice riesce così a introdurre temi complessi senza mai appesantire la narrazione, mantenendo sempre uno sguardo affettuoso verso i suoi personaggi e il mondo che descrive.



Dal punto di vista stilistico, "La religione elettrica" si distingue per una scrittura limpida, accessibile e fortemente evocativa. Alessandra Distefano non ricerca artifici letterari né virtuosismi inutili: preferisce affidarsi alla forza delle storie e alla precisione dell'osservazione. I dettagli della vita quotidiana, le abitudini del paese, i piccoli rituali collettivi e le dinamiche familiari vengono restituiti con una naturalezza che permette al lettore di sentirsi parte integrante dell'ambiente narrato.



Un ulteriore elemento di interesse risiede nell'origine stessa delle vicende raccontate. Molti episodi prendono ispirazione dalle esperienze vissute dall'autrice durante gli anni trascorsi a lavorare come farmacista in un paese alle pendici dell'Etna. Questa matrice autobiografica conferisce credibilità alle situazioni descritte e contribuisce a rendere particolarmente autentici i personaggi, che raramente appaiono costruiti o artificiosi.



"La religione elettrica", quindi, è un romanzo che parla di identità, appartenenza e memoria collettiva. Attraverso una trama che intreccia umorismo, osservazione sociale e affetto per la propria terra, Alessandra Distefano riesce a costruire un racconto capace di intrattenere e, nello stesso tempo, di lasciare al lettore numerosi spunti di riflessione. È una lettura che si apprezza per la sua umanità, per la sincerità dello sguardo narrativo e per la capacità di trasformare la quotidianità in materia letteraria.



Alessandra Distefano, milanese di nascita ma profondamente legata alla Sicilia, svolge da molti anni la professione di farmacista a Randazzo, in bel paese alle pendici dell'Etna. Proprio dall'osservazione quotidiana delle persone, dei loro caratteri e delle loro storie nascono molti dei personaggi e degli episodi che animano La religione elettrica. La sua scrittura si distingue per la capacità di trasformare frammenti di vita reale in narrazione, con uno sguardo partecipe, ironico e mai giudicante.



"La religione elettrica" è un'opera che conquista soprattutto per l'autenticità della sua voce narrante e per la ricchezza della galleria di personaggi che popolano le sue pagine. Un romanzo che diverte, commuove e invita a guardare con maggiore attenzione le storie nascoste dietro la normalità della vita quotidiana. Una lettura consigliata a chi ama la narrativa italiana contemporanea, i racconti di comunità e i romanzi in cui la dimensione locale riesce a parlare in modo universale al lettore.