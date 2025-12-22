Omaggio a Franco Zeffirelli: tra Memoria e Arte

Le sue opere, definite "poesia visiva", rimangono ancora oggi un punto di riferimento per l'intero mondo artistico. L'happening ha onorato il Maestro attraverso una prospettiva femminile e solidale. I punti chiavi dell'iniziativa sono ruotati attorno alla figura chiave dell'attrice Gaia Zucchi, che per oltre vent'anni è stata vicina di casa, nonché amica, del grande Zeffirelli. Lei ha ideato la serata condividendo aneddoti e storie vissute in vent'anni di frequentazione con il regista, ma non solo. Un racconto di vita che ha toccato momenti commoventi, argomenti di rara intensità e profondità, ed altri incontri decisivi, in bene ed in male, avuti nella sua carriera. Non sono mancati, ovviamente, divertimento e tanta ironia. Sul palco si sono alternate diverse interpreti insieme ad altri ospiti, in un dialogo intergenerazionale coordinato dalla regista Anna Testa.