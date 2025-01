I curatori raccontano la mostra su Demetrio Stratos allestita a Ravenna

La risposta è stata alta: le persone sono arrivate in questo luogo da tantissime parti d’Italia per trascorrervi parecchio tempo. L’intero impianto richiede, se lo si vuole, ore di attraversamento, ma ovviamente lo si può frequentare anche in maniera più superficiale. Il fatto che qualcuno si sposti, come fosse un piccolo pellegrinaggio, per confrontarsi con una voce che qui diventa corpo architettonico, è stato per noi una grande gratificazione. Abbiamo allestito una sala immersiva per fare ascoltare i passaggi più salienti della ricerca vocale di Stratos, dai respiri che si moltiplicano e diventano una sorta di viaggi sonori fino agli ascolti di Artaud, e tutti coloro che sono passati da qui si sono presi del tempo per andare in profondità. Riteniamo che questa sia una buona indicazione per capire da dove ripartire al fine di ricostruire un’esperienza museale, ovvero di luoghi in cui la fruizione è ormai solo intermittente ed estemporanea. Qui c’è un tempo che ci si riserva e si destina all’ascolto, all’esperienza, al viaggio, che sono poi gli argomenti che ritroviamo nel lavoro di Stratos; in un qualche modo, quindi, è come se le persone incorporassero quella pratica riportandola anche a una memoria. Malagola non è un luogo espositivo, ma uno spazio di lavoro e di ricerca. In questi mesi abbiamo notato che non c’è mai stato uno spettatore disattento, o di passaggio, e forse questo dipende anche dalla qualità del luogo, che ha una precisa connotazione di trasmissione. Questo emerge anche da quello che scrivono gli spettatori quando se ne vanno e che dicono di essere rimasti a meditare nella sala immersiva. Abbiamo inoltre notato che l’esposizione è frequentata anche da chi normalmente non va alle mostre, e questo ci riporta alla natura ibrida del luogo; c’è una sorta di ‘segretezza’, di invito alla scoperta che, se vogliamo, appartiene a Ravenna, all’oro delle sue chiese che da fuori non traspare e che anzi è nascosto dagli edifici. Al loro interno si apre un qualcosa che sfugge, ma che risorge ogni volta che si rivela.