Young Factor, Christine Lagarde a Milano il 5 novembre: il dialogo con Andrea Ceccherini davanti a centinaia di giovani

Sostenuto oggi in Italia da Intesa Sanpaolo e Unicredit Group, Young Factor è già presente in Germania e Spagna e in corso di sperimentazione in diversi altri paesi europei, tra cui Francia, Paesi Bassi e Portogallo. Un anno fa, l'Osservatorio aveva annunciato il via al progetto "Young Factor Europe" riunendo a Milano i governatori delle banche centrali di Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi e Portogallo. Ora si sale ulteriormente di livello.