Young Factor, Christine Lagarde a Milano il 5 novembre: il dialogo con Andrea Ceccherini davanti a centinaia di giovani
Il progetto di educazione economico-finanziaria consolida la sua dimensione europea
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È fissato per inizio novembre l'incontro tra Christine Lagarde e Andrea Ceccherini, leader di Osservatorio for independent thinking, davanti a centinaia di giovani e giovanissimi coinvolti in "Young Factor", il progetto di educazione economico-finanziaria a cui partecipano oltre 700mila studenti. L'appuntamento con la presidente della Banca centrale europea, fissato alle 16 del 5 novembre a Milano, sancisce un salto di qualità nel progetto dell'Osservatorio, che diventa sempre più di respiro internazionale ed europeo.
La soddisfazione di Ceccherini: "I giovani siano protagonisti"
"Noi di Osservatorio for independent thinking vogliamo tenere i giovani dentro le discussioni che contano e offrire loro l'opportunità di entrare nel cuore delle questioni che stanno rivoluzionando il nostro tempo, dialogando da pari a pari con i massimi protagonisti in campo, per allenarli a essere sempre più attori del cambiamento", ha dichiarato Andrea Ceccherini. "A questo scopo lavoriamo con decine di migliaia di insegnanti europei per contribuire a sviluppare nelle nuove generazioni quel pensiero critico e quell'educazione economico finanziaria, che consenta loro di capire a fondo i fatti che accadono e che gli permetta di difendersi sempre meglio dai tentativi sempre più pervasivi della manipolazione e della propaganda".
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Che cos'è Young Factor
Sostenuto oggi in Italia da Intesa Sanpaolo e Unicredit Group, Young Factor è già presente in Germania e Spagna e in corso di sperimentazione in diversi altri paesi europei, tra cui Francia, Paesi Bassi e Portogallo. Un anno fa, l'Osservatorio aveva annunciato il via al progetto "Young Factor Europe" riunendo a Milano i governatori delle banche centrali di Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi e Portogallo. Ora si sale ulteriormente di livello.