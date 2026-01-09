LADY DAY Live CLUB, il tour di musica e testimonianze contro la violenza di genere

Lady Day Live Club è il tour di musica e testimonianze contro la violenza di genere legato al progetto Lady Day: appuntamenti con cadenza mensile ospitati da piccoli Club, che si distinguono nel panorama musicale per la sensibilità al sociale e la vivacità della programmazione artistica. Ogni serata, tra impegno e leggerezza, è dedicata a un’artista o una band della scena musicale attuale. Fondamentale è il contributo artistico e umano offerto dalle artiste coinvolte e dai club ospitanti. Gli eventi sono l’occasione giusta per una riflessione partecipata sul tema della violenza contro le donne basata sul genere, che comprende non solo il femminicidio ma ogni forma di violenza, di natura psicologica, sessuale, economica, istituzionale, esercitata nei confronti della donna “perché donna” , e più in generale qualsiasi forma di violenza che leda la dignità, l’ integrità e la libertà delle donne e che si può manifestare in diversi luoghi e in differenti tipi di relazioni, riconducibili sia alla dimensione privata che a quella pubblica. Prima di ogni concerto il direttore artistico di Lady Day e responsabile di Lilium Produzioni e Lady Day Records, Enzo Onorato, introduce il progetto e stimola un confronto costruttivo con i partecipanti.